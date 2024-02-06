Повернення Ярмоленка відкладається

Повернення гравця на поле довелося відкласти

Відновлення півзахисника Динамо та збірної України Андрія Ярмоленка затягується.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Повернення вінгера на поле довелося відкласти через хворобу – футболіст пропустив кілька днів через застуду. Попереду у Андрія ще тиждень індивідуальних тренувань, бігових вправ та роботи з м'ячем, яку він розпочав на початку місяця.

Потім на півзахисника чекає тестування, і якщо його результати будуть хорошими, Ярмоленко повернеться до загальної групи.

Нагадаємо, що вінгер перебуває поза грою з жовтня минулого року, коли переніс операцію та проходив відновлення.

Раніше Динамо поступилося Левскі у контрольному матчі.

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