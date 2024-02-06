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Повернення Ярмоленка відкладається

Повернення гравця на поле довелося відкласти
Сьогодні 15:57 428 0
Повернення Ярмоленка відкладається
#Динамо Київ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - fcdynamo.com.

Відновлення півзахисника Динамо та збірної України Андрія Ярмоленка затягується.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Повернення вінгера на поле довелося відкласти через хворобу – футболіст пропустив кілька днів через застуду. Попереду у Андрія ще тиждень індивідуальних тренувань, бігових вправ та роботи з м'ячем, яку він розпочав на початку місяця.

Потім на півзахисника чекає тестування, і якщо його результати будуть хорошими, Ярмоленко повернеться до загальної групи.

Нагадаємо, що вінгер перебуває поза грою з жовтня минулого року, коли переніс операцію та проходив відновлення.

Раніше Динамо поступилося Левскі у контрольному матчі.

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