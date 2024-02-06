Помер ексголкіпер Реала Анхель

У віці 76 років пішов з життя колишній воротар Реала та збірної Іспанії Мігель Анхель.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

17 грудня 2022 року у нього був діагностований бічний аміотрофічний склероз. Реал тоді заявив, що надасть всю необхідну допомогу.

Мігель Анхель провів 18 сезонів у складі Реала. За цей час він 8 разів вигравав чемпіонат Іспанії, 2 рази – Кубок УЄФА. Також в його активі 5 перемог у Кубку Іспанії та 1 - у Кубку іспанської ліги.

Провів 18 матчів за збірну Іспанії. Виступав на чемпіонатах світу 1978 та 1982 року.

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