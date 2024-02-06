Головне
Переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона
Вчора 23:25 746
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:15 22499
ЛАСК викупив Таловєрова у Славії
Вчора 18:24 464
На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь
Вчора 15:39 803
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку
Вчора 14:15 87898
"Давай сам на сам": Мудрик зухвало відповів відомому фану Челсі після критики на свою адресу
Вчора 14:00 1313
Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію
Вчора 13:40 358477 10
Відео дня: Лунін продемонстрував блискавичну реакцію в мадридському дербі
Вчора 13:08 2044
Матчі 18-го туру УПЛ не будуть проводитися 24 лютого
Вчора 12:54 609
Калініна та Цуренко зіграють в основній сітці Mubadala Abu Dhabi Open
Вчора 10:43 954
Прямі трансляції

Помер ексголкіпер Реала Анхель

Сьогодні 14:55 321 0
Помер ексголкіпер Реала Анхель
#Реал Мадрид

Джерело - realmadrid.com.

У віці 76 років пішов з життя колишній воротар Реала та збірної Іспанії Мігель Анхель.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

17 грудня 2022 року у нього був діагностований бічний аміотрофічний склероз. Реал тоді заявив, що надасть всю необхідну допомогу.

Мігель Анхель провів 18 сезонів у складі Реала. За цей час він 8 разів вигравав чемпіонат Іспанії, 2 рази – Кубок УЄФА. Також в його активі 5 перемог у Кубку Іспанії та 1 - у Кубку іспанської ліги.

Провів 18 матчів за збірну Іспанії. Виступав на чемпіонатах світу 1978 та 1982 року.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона Переможець бою Ф’юрі - Усик отримає новий пояс абсолютного чемпіона 746
Стала відома оцінка Ярмолюка за матч з Манчестер Сіті Стала відома оцінка Ярмолюка за матч з Манчестер Сіті 583
Ф'юрі зухвало відреагував на нову дату бою з Усиком Ф'юрі зухвало відреагував на нову дату бою з Усиком 892
Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон 1866
Аллен передбачив долю бою Усик - Ф'юрі Аллен передбачив долю бою Усик - Ф'юрі 977
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 22499
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15567 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 101091
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33579 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 58658
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22546 7
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 90662