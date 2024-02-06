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Шахтар зіграє спаринги з Аркадагом та Лехією

«Гірники» визначилися із суперниками у двох заключних іграх зимових зборів
Сьогодні 14:25 230 0
Шахтар зіграє спаринги з Аркадагом та Лехією
#Шахтар Донецьк

Джерело - shakhtar.com.

8 лютого Шахтар проведе два контрольні матчі.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

О12:00 за київським часом "помаранчево-чорні" зустрінуться з чемпіоном Туркменістану Аркадагом, о 16:30 команда Маріно Пушича зіграє з польською Лехією (Гданськ).

Усі спаринги "гірників" буде показано в прямому ефірі на YouTube-каналі Шахтаря.

Нагадаємо, перший офіційний матч після зимової павзи Шахтар проведе в Лізі Європи УЄФА з Марселем. Поєдинок відбудеться 15 лютого в Гамбурзі на Фолькспаркштадіоні.

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