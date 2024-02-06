Шахтар зіграє спаринги з Аркадагом та Лехією

Джерело - shakhtar.com.
8 лютого Шахтар проведе два контрольні матчі.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
О12:00 за київським часом "помаранчево-чорні" зустрінуться з чемпіоном Туркменістану Аркадагом, о 16:30 команда Маріно Пушича зіграє з польською Лехією (Гданськ).
Усі спаринги "гірників" буде показано в прямому ефірі на YouTube-каналі Шахтаря.
Нагадаємо, перший офіційний матч після зимової павзи Шахтар проведе в Лізі Європи УЄФА з Марселем. Поєдинок відбудеться 15 лютого в Гамбурзі на Фолькспаркштадіоні.