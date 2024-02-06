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Кривбас - Левадія 2:2: огляд матчу

Матч завершився внічию
Сьогодні 08:10 200 0
Кривбас - Левадія 2:2: огляд матчу
#Кривбас, #Левадія

Джерело - Чемпіон.

Кривбас зіграв внічию з естонською Левадією у контрольному матчі.

Товариський матч

4 лютого

Кривбас (Кривий Ріг) - Левадія (Таллінн, Естонія) 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Даніель Соса, 2:0 - 48 Хрвоє Іліч (пен), 2:1 - 53 Геро (пен), 2:2 - 88  Закарлюка

Кривбас: Богдан Хома (Володимир Маханьков, 62), Андрій Понєдєльнік (Рафаель Бандейра, 62), Данило Бескоровайний (к) (Володимир Вілівальд, 62), Тимур Стецьков (Вʼячеслав Рябов, 62), Іван Дібанго (Віктор Блізніченко, 62), Денис Кузик (Жан По, 62), Хрвоє Іліч (Максим Луньов, 62), Юрій Вакулко (Джихад Бізімана, 62), Артур Микитишин (Микита Татарков, 31) (Клім Приходько, 62), Даніель Соса (Максим Задерака, 62), Прінс Аду (Єгор Твердохліб, 62).

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