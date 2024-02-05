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Збірна Єгипту звільнила головного тренера

Віторія покинув команду
Сьогодні 19:54 300 0
Збірна Єгипту звільнила головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Збірна Єгипту вирішила звільнити Руї Віторію через невдалі виступи у Кубку Африки.

Про це повідомляє  пресслжба єгипетської федерації футболу. 

На турнірі команда наставника вийшла з групи із Кабо-Верде, Ганою і Мозамбіком, втім у 1/8 фіналу вилетіла у серії пенальті від ДР Конго. 

Руї Віторія був тренером Єгипту з 2022 року. 

Наразі виконувачем обов'язків буде Мохамед Юсуф до запрошення нового головного наставника. 

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