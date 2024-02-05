Шахтар оголосив про створення команди для військових з ампутаціями

Донецький клуб пропонує програму реабілітації поранених за допомогою спорту

Шахтар створює футбольну команду для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

За неї гратимуть військові, які під час бойових дій отримали поранення та, як наслідок, ампутацію кінцівок. Набір відкриють найближчим часом, спочатку це буде 20 футболістів та тренер, які займатимуться в Києві та Щасливому. У планах – участь команди в турнірах як українських, так і європейських.

"Українські воїни, які віддали своє здоров’я, захищаючи країну від ворога, сьогодні як ніхто потребують підтримки суспільства. За різними оцінками наразі в Україні близько 50 тисяч військовослужбовців мають ампутації через поранення. Шахтар – перший клуб УПЛ, який створює команду для військових з ампутаціями. Наше завдання – створити всі умови для того, щоб ці люди могли інтегруватися та повернутися, наскільки це можливо, до активного життя. Під час організації нової команди ми спиратимемось на міжнародну практику адаптивного футболу", – сказав генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

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