Зоря визначилась з домашнім стадіоном на матчі УПЛ

Зоря продовжуватиме грати домашні матчі на арені «Лівий Берег» в Києві

Джерело - Чемпіон.

Зоря не буде переїжджати до Ужгорода.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Попри інформацію, що Зоря гратиме в Ужгороді матчі весняної частини сезону УПЛ, луганський клуб планує проводити домашні матчі у Києві на арені Лівий Берег.

Єдиним винятком є гра 18-го туру УПЛ проти Ворскли, тому що дирекція Лівого Берега попросила не навантажувати арену у лютому.

Наразі Зоря обирає між трьома варіантами, де провести матч проти Ворскли – Ужгород, Львів або Полтава.

Повідомляється, що задля можливості проведення матчу на стадіоні Ворскла імені Бутовського агрономам потрібно буде форсувати підготовку газону.

Остаточне рішення має бути ухвалено протягом двох днів.

Раніше Зоря здолала польську команду у контрольному матчі.

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