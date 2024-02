Травма нападника Реала Вінісіуса Жуніора виявилась несерйозною.

Про це повідомляє Madrid Zone

Бразилець зможе зіграти у наступному матчі проти Жирони 10 лютого.

🚨 Vini Jr.’s injury is NOT serious. He will be ready for Girona match. @carrusel 🇧🇷 pic.twitter.com/03ejdREbFm