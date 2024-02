Арсенал продовжить контракт з Томіясу

Арсенал продовжить контракт з крайнім захисником Такехіро Томіясу.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони узгодили контракт. Найближчим часом про угоду оголосять офіційно.

Новий контракт буде розрахований до 2028 року.

🚨🔴⚪️ EXCL: Takehiro Tomiyasu’s new deal at Arsenal, agreed and sealed. Japanese defender set to sign new long term contract at the club.



Decision wanted by both board and Arteta as there was never any chance for Tomiyasu to leave in January.



Announcement to follow soon. 🇯🇵 pic.twitter.com/qkRwagwyVy