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Інтер обіграв Ювентус, Наполі здолав Верону: результати матчів Серії А

Результати матчів 23 туру Серії А
Вчора 23:41 872 0
Інтер обіграв Ювентус, Наполі здолав Верону: результати матчів Серії А
#Аталанта, #Інтер, #Лаціо, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 лютого, у 23-му турі італійської Серії А відбулося 4 матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А 
23 тур, 4 лютого

Торіно - Салернітана 0:0

Наполі - Верона 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 72 Коппола, 1:1 - 79 Нгонге, 2:1 - 87 Кварацхелія

Аталанта - Лаціо 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Пашалич, 2:0 - 43 де Кетеларе (пен), 3:0 - 76 де Кетеларе, 3:1 - 84 Іммобіле (пен)

Інтер - Ювентус 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 37 автогол Гатті

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