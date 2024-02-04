Легендарний шведський форвард помер у 89-річному віці

Причини смерті Курта Хамріна не відомі

Сьогодні, 4 лютого, у віці 89 років помер легендарний шведський форвард Курт Хамрін.

Про це повідомляє пресслужба Фіорентини.

Причини його смерті не називаються.

Хамрін відомий насамперед за виступами в італійській Серії А в 1956 – 1971 роках за Ювентус, Падову, Фіорентину, Мілан і Наполі. Сумарно провів у чемпіонаті Італії 400 матчів і забив 190 голів. Хамрін посідає дев'яте місце (і друге серед іноземців) у списку найкращих бомбардирів в історії Серії А.

Також Хамрін ділить із Габріелем Батістутою звання найкращого бомбардира в історії Фіорентини - по 203 голи.

У 1953-1965 роках провів 32 матчі і забив 17 голів за збірну Швеції, з якою 1958 року дістався до фіналу домашнього чемпіонату світу.