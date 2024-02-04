Челсі Мудрика прийме Вулвергемптон, Арсенал Зінченка - Ліверпуль: розклад матчів АПЛ на 4 лютого

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 лютого, відбудеться чотири матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги.

У цих матчах, зокрема, Челсі Михайла Мудрика дома зіграє з Вулвергемптоном, Борнмут Іллі Забарного зіграє з Ноттінгемом, а Ліверпуль завітає у гості до Арсеналу Олександра Зінченка.

Розклад матчів 23-го туру АПЛ на 4 лютого:

16:00. Борнмут - Ноттінгем

16:00. Манчестер Юнайтед - Вест Гем

16:00. Челсі - Вулвергемптон

18:30. Арсенал - Ліверпуль

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