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Стали відомі оцінки Циганкова за матч з Реал Сосьєдад

Сьогодні 10:25 502 0
Стали відомі оцінки Циганкова за матч з Реал Сосьєдад
Фото Getty Images

Джерело - UA-футбол.

За матч 23-го туру Ла Ліги Жирона - Реал Сосьєдад (0:0) українець Віктор Циганков отримав 6,8-6,9 бала.

Про це повідомляють WhoScored та Sofascore.

Він грав до 80-ії хвилини, поки не був замінений Валері.

За цей час Віктор здійснив 40 дотиків до м'яча, віддав 23 паси (16 точних), завдав одного удару по воротах, виграв 4 єдиноборства з 10-ти, 1 раз сфолив, тричі відібрав м'яч, 5 разів відвів загрозу біля власних воріт, й 12 разів втратив володіння м'ячем.

Статистично-аналітичні портали оцінили гру українця так: WhoScored - 6,8 бала, Sofascore - 6,9 бала.

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