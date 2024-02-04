За матч 23-го туру Ла Ліги Жирона - Реал Сосьєдад (0:0) українець Віктор Циганков отримав 6,8-6,9 бала.

Про це повідомляють WhoScored та Sofascore.

Він грав до 80-ії хвилини, поки не був замінений Валері.

За цей час Віктор здійснив 40 дотиків до м'яча, віддав 23 паси (16 точних), завдав одного удару по воротах, виграв 4 єдиноборства з 10-ти, 1 раз сфолив, тричі відібрав м'яч, 5 разів відвів загрозу біля власних воріт, й 12 разів втратив володіння м'ячем.

Статистично-аналітичні портали оцінили гру українця так: WhoScored - 6,8 бала, Sofascore - 6,9 бала.