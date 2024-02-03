Дженоа та Емполі не виявили сильнішого: результати матчів 23 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 лютого, у 23-му турі італійської Серії А відбулося два матчі.
Чемпіонат Італії - Серія А
23 тур, 3 лютого
Емполі - Дженоа 0:0
Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський відіграв перший тайм. Віктор Коваленко вийшов на заміну на 71-ій хвилині у складі Емполі.
Удінезе - Монца 0:0
Сьогодні, 3 лютого, у 23-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:
19:00. Фіорентина - Мілан
21:45. Болонья - Сассуоло
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