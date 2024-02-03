Дженоа та Емполі не виявили сильнішого: результати матчів 23 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 лютого, у 23-му турі італійської Серії А відбулося два матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А

23 тур, 3 лютого

Емполі - Дженоа 0:0

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський відіграв перший тайм. Віктор Коваленко вийшов на заміну на 71-ій хвилині у складі Емполі.

Удінезе - Монца 0:0

Сьогодні, 3 лютого, у 23-му турі італійської Серії А відбудеться ще кілька матчів:

19:00. Фіорентина - Мілан

21:45. Болонья - Сассуоло

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