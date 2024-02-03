Головне
Що робити Усику: чекати на одужання Тайсона Ф'юрі чи вийти на бій із Хрговичем
Сьогодні 11:30 616
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:15 20699
Яремчук майстерним ударом головою забив свій другий м'яч у Ла Лізі
Сьогодні 16:04 664
Хобленко підписав повноцінний контракт з ЛНЗ
Сьогодні 15:10 180
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 12:18 87619
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 11:22 152844
Вечір боксу в Ер-Ріяді скасовано через травму Ф’юрі
Сьогодні 10:10 527
Український голкіпер Волошин перейшов у Реал
Вчора 21:53 609
Ф'юрі: Буду старанно працювати над перенесенням дати бою
Вчора 20:58 812
Україна достроково програла США у Кубку Девіса 2024
Вчора 19:54 796
Прямі трансляції

Евертон Миколенко зіграв внічию з Тоттенгемом: результати матчів 23 туру АПЛ

Сьогодні 16:27 221 0
Евертон Миколенко зіграв внічию з Тоттенгемом: результати матчів 23 туру АПЛ
#Евертон, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 лютого, у 23 турі англійської Прем’єр-ліги Евертон вдома зіграв внічию з Тоттенгемом.

Чемпіонат Англії - АПЛ
23 тур, 3 лютого

Евертон - Тоттенгем 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Рішарлісон, 1:1 - 30 Гаррісон, 1:2 - 41 Рішарлісон, 2:2 - 90+4 Брентвейт

Український легіонер Евертона Віталій Миколенко відіграв увесь матч.

Сьогодні відбудеться ще 4 матчі АПЛ:

17:00. Бернлі - Фулгем

17:00. Брайтон - Крістал Пелес

17:00. Ньюкасл - Лутон

19:30. Шеффілд Юнайтед - Астон Вілла

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 72334
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 87619
Бій Ф'юрі - Усик відкладений через травму британця Бій Ф'юрі - Усик відкладений через травму британця 1026
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 20699
ВІДЕО. Легендарна гармата Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити ВІДЕО. Легендарна гармата Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити 18607
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 152844
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10586
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 133737 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 87619
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 90543
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 90768 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 163711