Евертон Миколенко зіграв внічию з Тоттенгемом: результати матчів 23 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 лютого, у 23 турі англійської Прем’єр-ліги Евертон вдома зіграв внічию з Тоттенгемом.

Чемпіонат Англії - АПЛ

23 тур, 3 лютого

Евертон - Тоттенгем 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Рішарлісон, 1:1 - 30 Гаррісон, 1:2 - 41 Рішарлісон, 2:2 - 90+4 Брентвейт

Український легіонер Евертона Віталій Миколенко відіграв увесь матч.

Сьогодні відбудеться ще 4 матчі АПЛ:

17:00. Бернлі - Фулгем

17:00. Брайтон - Крістал Пелес

17:00. Ньюкасл - Лутон

19:30. Шеффілд Юнайтед - Астон Вілла

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