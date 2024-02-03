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Рух здобув вольову перемогу над Раднічкі у контрольному матчі

Вісім голів у спарингу.
Сьогодні 14:41 224 0
Рух здобув вольову перемогу над Раднічкі у контрольному матчі
#Рух Львів

Джерело - Чемпіон.

Рух у контрольному матчі на зборі обіграв сербський клуб Раднічкі Белгард.

Матч завершився з рахунком 5:3

Товариський матч

3 лютого

Рух (Львів, Україна) – Раднічкі (Новий Белград, Сербія) 5:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Коца, 1:1 - 26 Квас, 1:2 - 56 Куколь, 1:3 - 63 Лазіч, 2:3 - 66 Денисов, 3:3 - 71 Плюман (пен), 4:3 - 73 Кітела, 5:3 - 84 Столярчук

Вилучення: Плюман, 88 (пряма червона)

Рух: Ванівський, Кітела, Матвіїв, Баршак, Теслюк, Столярчук, Притула, Денисов (Касарда, 46), Квас (Денисов, 62), Плюман, Непейпієв

Нагадаємо, капітан Руха вилетів до кінця сезону.

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