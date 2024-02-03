Г'юстон переграв Торонто, Сакраменто без Леня переграв Індіану: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
НБА - Регулярний чемпіонат
03 лютого
Детройт - Кліпперс 125:136 (33:27, 26:38, 31:36, 35:35)
Вашингтон - Маямі 102:110 (33:31, 26:25, 15:31, 28:23)
Атланта - Фінікс 129:120 (33:30, 33:33, 34:32, 29:25)
Індіана - Сакраменто 122:133 (39:38, 25:33, 24:28, 34:34)
Міннесота - Орландо 106:108 (38:26, 21:28, 29:26, 18:28)
Оклахома-Сіті - Шарлотт 126:106 (39:19, 34:23, 32:30, 21:34)
Г'юстон - Торонто 135:106 (37:23, 29:24, 36:25, 33:34)
Мемфіс - Голден Стейт 101:121 (23:24, 24:33, 26:28, 28:36)
Сан-Антоніо - Новий Орлеан 113:114 (33:24, 32:34, 23:30, 25:26)
Денвер - Портленд 120:108 (33:20, 26:35, 33:29, 28:24)