Анчелотті зробив Луніна основним голкіпером Реала

Джерело - sport.ua.
Український голкіпер Реала Андрій Лунін буде грати у ключових матчах команди.
Про це повідомляє Defensa Central.
Таке рішення прийняв головний тренер Реала після гри з Хетафе, в якому "королівський клуб" тріумфував з рахунком 2:0. Андрій своєю надійною грою викликав захоплення в італійського тренера і тепер саме Лунін повинен зіграти у ключових матчах проти Атлетико, Жирони та у протистоянні з РБ Лейпцигом у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Анчелотті зібрав всю команду на тренувальній базі та оголосив, що Лунін тепер буде основним воротарем.
Повідомляється, що Анчелотті довірятиме місце Луніну в основному складі до повернення травмованого Тібо Куртуа.
Раніше стала відома оцінка Луніна за матч проти Хетафе.