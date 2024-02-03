Анчелотті зробив Луніна основним голкіпером Реала

Карло Анчелотті ухвалив рішення про роль у його команді на залишок сезону українського голкіпера Андрія Луніна.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін буде грати у ключових матчах команди.

Про це повідомляє Defensa Central.

Таке рішення прийняв головний тренер Реала після гри з Хетафе, в якому "королівський клуб" тріумфував з рахунком 2:0. Андрій своєю надійною грою викликав захоплення в італійського тренера і тепер саме Лунін повинен зіграти у ключових матчах проти Атлетико, Жирони та у протистоянні з РБ Лейпцигом у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Анчелотті зібрав всю команду на тренувальній базі та оголосив, що Лунін тепер буде основним воротарем.

Повідомляється, що Анчелотті довірятиме місце Луніну в основному складі до повернення травмованого Тібо Куртуа.



Раніше стала відома оцінка Луніна за матч проти Хетафе.