Дніпро-1 поступився Ракуву у контрольному матчі.
Гра завершилась з рахунком 4:1 на користь польського клубу
Контрольний матч
2 лютого
СК Дніпро– Ракув (Ченстохова, Польща) 1:4 (1:3)
Голи: 0:1 - 4 Крнач, 0:2 - 17 Жеан, 1:2 - 37 Сарапій, 1:3 - 44 Новак, 1:4 - 69 Новак
Дніпро-1: 12.Кінарейкін (1.Волинець,46), 11.Мірошніченко (30.Кравець,46), 5.Сарапій (6.Горін,46, 5.Сарапій,65), 39.Сваток (кап) (34.Танчик,46, 11.Мірошніченко,57), 3.Адамюк, 42.Пасіч, 18.Бабенко (44.Баденко,46), 22.Рубчинський (88.Мельниченко,46), 8.Піхальонок (16.Гаджиєв,46), 9.Гуцуляк (31.Ківінда.46) 7.Філіппов.
Ракув: 1.Ковачевіч, 4.Сварнас, 5.Брегген, 7.Тудор, 19.Крнач, 20. Жеан, 24.Арсеніч (кап) (25.Раковітан,29), 26.Отієно, 27.Новак, 30.Кочергін, 77.Цибуля. Запасні: 31.Сахіновіч, 3.Павловскі, 9.Зволінські, 11.Йєбоа, 14.Плавсіч, 15.Ковачевіч, 17.Мусор, 21.Драхал, 22.Масяк, 23.Барат, 28.Мрас, 88.Родін, 89.Бьєжзад.
На 67-й хвилині Тудор не реалізував пенальті (воротар)
Попередження: Ківінда (90+3), Сарапій (90+6)