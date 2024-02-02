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ЛНЗ переграв Земплін у контрольному матчі

Перша перемога ЛНЗ на зборах у Туреччині
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ЛНЗ переграв Земплін у контрольному матчі
#ЛНЗ Черкаси

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ переграв словацький клуб Земплін на зборах у Туреччині.

 Матч закінчився дебютною перемогою на зборах 2:1.

Голами за ЛНЗ відзначилися гравець на перегляді та Владислав Наумець.

Товариський матч

2 лютого

ЛНЗ (Черкаси) – Земплін (Міхаловце, Словаччина) 2:1

ЛНЗ: Самойленко – Насонов (Муравський, 46), Тарасенко (Саліху, 46), Норенков (Карлієнко, 46), Долінський (Стасюк, 46) – Тищенко (Бойко, 46), Італо (Наумець, 53), ГНП (Рибалка, 46), ГНП (Пасіч, 46), Шестаков (Яшарі, 46) – Прядун (Бессала, 46)

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