Де Лігт відмовився переходити у ПСЖ

Джерело - tribuna.com.
Захисник Баварії Маттейс де Лігт в останній день зимового трансферного вікна мав шанс перейти у ПСЖ.
Про це повідомляє L’Equipe.
Парижани намагалися підписати 24-річного футболіста через серйозну травму Мілана Шкриняра, однак отримали відмову від самого нідерландця.
Серед інших варіантів ПСЖ також Дієго Льоренте з Лідса та Лені Йоро з Лілля, який вважається пріоритетною ціллю – його спробують придбати влітку.
У поточному сезоні де Лігт зіграв 15 матчів за Баварію.
Раніше Айнтрахт орендував з правом викупу нападника ПСЖ Екітіку.