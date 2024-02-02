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Де Лігт відмовився переходити у ПСЖ

Маттейс де Лігт залишився у Баварії
Сьогодні 14:14 248 0
Де Лігт відмовився переходити у ПСЖ
Фото - Getty Images
#Баварія, #Маттейс де Лігт, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Захисник Баварії Маттейс де Лігт в останній день зимового трансферного вікна мав шанс перейти у ПСЖ.

Про це повідомляє L’Equipe.

Парижани намагалися підписати 24-річного футболіста через серйозну травму Мілана Шкриняра, однак отримали відмову від самого нідерландця.

Серед інших варіантів ПСЖ також Дієго Льоренте з Лідса та Лені Йоро з Лілля, який вважається пріоритетною ціллю – його спробують придбати влітку.

У поточному сезоні де Лігт зіграв 15 матчів за Баварію.

Раніше Айнтрахт орендував з правом викупу нападника ПСЖ Екітіку.

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