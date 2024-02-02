Тен Гаг оцінив перемогу над Вулвергемптоном

Манчестер Юнайтед не повинен був пропускати стільки голів у матчі проти Вулвергемптона (4:3).

Про це розповів головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

"Зрештою, все могло б не піти так, бо годину ми домінували у грі, не допускаючи майже жодного моменту біля власних воріт, але створили багато, забили хороші голи. Ми мали вести 3-0 або 4-0.

Це демонструє добрий дух і те, що ця команда є стійкою. Не варто дозволяти супернику повернутися до 3-2 або 3-3, цього не повинно статися, але, звичайно, мені дуже приємно, коли ви стаєте переможцями, і це дає чудовий імпульс.

Майну забив чудовий гол. Коббі досяг приголомшливого прогресу, у нього є чудові навички, які потрібні сучасному півзахиснику. Він може захищатися та атакувати, досить добре готовий фізично для того, щоб робити і те, й інше. І він спокійний.

Звісно, ми не повинні стільки пропускати. На початку сезону ми теж повністю домінували, а потім втрачали перевагу. Треба відповідальніше підходити до таких моментів, у нас дуже досвідчена команда. Потрібно впоратися з такими ситуаціями.

Рашфорду потрібний був гол, звичайно. Але це чудовий командний гол. Ми забивали й інші голи такого типу після комбінацій. Ми задіємо багато гравців, потім переводимо м'яч на інший бік і забиваємо чудовий гол", – заявив тен Гаг.