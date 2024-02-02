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Манчестер Юнайтед дотиснув Вулвергемптон, Борнмут із Забарним зіграв унічию з Вест Гемом: результати матчів АПЛ

Результати матчів 22-го туру АПЛ
Сьогодні 08:08 667 0
Манчестер Юнайтед дотиснув Вулвергемптон, Борнмут із Забарним зіграв унічию з Вест Гемом: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Вест Гем, #Ілля Забарний

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1-го лютого, відбувся 1 матч у межах 22-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
22 тур, 1 лютого

Вест Гем - Борнмут 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Соланке, 1:1 - 61 Ворд-Праус Дж (пен)

Ілля Забарний вийшов у стартовому складі і провів на полі увесь матч.

Вулвергемптон - Манчестер Юнайтед 3:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Рашфорд, 0:2 - 22 Гейлунд, 1:2 - 71 Сарабія (пен), 1:3 - 75 Мактоміней, 2:3 - 85 Кілман, 3:3 - 90+5 Нету, 3:4  - 90+7 Мейну

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