Клопп здобув 200 перемогу в АПЛ

У 22-му турі англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на своєму полі здобув впевнену перемогу над Челсі (4:1). Ця перемога стала для наставника "червоних" Юргена Клоппа ювілейною.

Про це повідомляє Squawka.

Ця перемога стала 200-ю у чемпіонаті Англії для німецького фахівця. Юрген став одним із семи тренерів, які дісталися цієї позначки. Раніше це вдалося Алексу Фергюсону, Арсену Венгеру, Гаррі Реднаппу, Жозе Моурінью, Девіду Моєсу та Пепу Гвардіолі.

Тільки наставник Сіті здобув 200 перемог швидше за Клоппа – за 269 матчів, тим часом Юргену знадобилось 318 матчів.

