Динамо спростувало матч з Ордабаси

Джерело - fcdynamo.com.
Казахстанський Ордабаси повідомив про запланований товариський поєдинок із київським Динамо 16 лютого.
Однак, пресслужба киян спростувала дану інформацію. У цей день у "біло-синіх" заплановано спаринг із ФК Петрокуб.
Також, як стало відомо, ФК Ордабаси планує товариський поєдинок із представником країни-агресора – Факелом із Воронежа.
"Нагадуємо колегам із Казахстану, що російські війська щоденно вбивають українців, руйнують інфраструктуру та знищують міста. Нещодавно російська ракета знищила стадіон "Локомотив" у Києві, де займалися футболом сотні українських дітей.
Російським клубам немає місця у світовому футболі й ми засуджуємо рішення деяких клубів виходити на поле проти них", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Динамо зацікавилося колумбійським захисником Себальосом.
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