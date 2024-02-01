Головне
"Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ
Вчора 17:28 694
Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:25 993 1
Варфоломеєва здобула бронзову нагороду на Гран-прі в Досі
Вчора 23:17 330
Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині
Вчора 22:42 936
Ястремська перемогла росіянку Андрєєву на старті турніру в Лінці
Вчора 18:04 994 3
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Вчора 14:40 1842
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ
Вчора 09:42 2833
Ломаченко та Камбосос оголосили про бій за вакантний пояс IBF
Вчора 09:09 684
Ястремська зіграє з нейтральною тенісисткою в 1-му колі турніру в Лінці
Вчора 08:33 1004
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 06:33 19230
Прямі трансляції

Динамо спростувало матч з Ордабаси

Казахстанці зіграють з клубом із РФ
Сьогодні 13:13 209 0
Динамо спростувало матч з Ордабаси
#Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

Казахстанський Ордабаси повідомив про запланований товариський поєдинок із київським Динамо 16 лютого.

Однак, пресслужба киян спростувала дану інформацію. У цей день у "біло-синіх" заплановано спаринг із ФК Петрокуб.

Також, як стало відомо, ФК Ордабаси планує товариський поєдинок із представником країни-агресора – Факелом із Воронежа.

"Нагадуємо колегам із Казахстану, що російські війська щоденно вбивають українців, руйнують інфраструктуру та знищують міста. Нещодавно російська ракета знищила стадіон "Локомотив" у Києві, де займалися футболом сотні українських дітей.

Російським клубам немає місця у світовому футболі й ми засуджуємо рішення деяких клубів виходити на поле проти них", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Динамо зацікавилося колумбійським захисником Себальосом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося 1842
Ястремська перемогла росіянку Андрєєву на старті турніру в Лінці Ястремська перемогла росіянку Андрєєву на старті турніру в Лінці 994 3
Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ 993 1
Український голкіпер прилетів у Мадрид для підписання контракту з Реалом Український голкіпер прилетів у Мадрид для підписання контракту з Реалом 1116
Шевченко: Звичайно, якщо у сина буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну Шевченко: Звичайно, якщо у сина буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну 1535
Епічний промах Мудрика: українець не влучив по воротах Ліверпуля, змарнувавши супермомент у центральному матчі АПЛ Епічний промах Мудрика: українець не влучив по воротах Ліверпуля, змарнувавши супермомент у центральному матчі АПЛ 2674
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 36478
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20908
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29050
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 163637
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 51103 1
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 4557 2