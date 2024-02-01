Динамо спростувало матч з Ордабаси

Казахстанський Ордабаси повідомив про запланований товариський поєдинок із київським Динамо 16 лютого.

Однак, пресслужба киян спростувала дану інформацію. У цей день у "біло-синіх" заплановано спаринг із ФК Петрокуб.

Також, як стало відомо, ФК Ордабаси планує товариський поєдинок із представником країни-агресора – Факелом із Воронежа.

"Нагадуємо колегам із Казахстану, що російські війська щоденно вбивають українців, руйнують інфраструктуру та знищують міста. Нещодавно російська ракета знищила стадіон "Локомотив" у Києві, де займалися футболом сотні українських дітей.

Російським клубам немає місця у світовому футболі й ми засуджуємо рішення деяких клубів виходити на поле проти них", - йдеться в повідомленні.