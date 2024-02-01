Головне
"Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ
Вчора 17:28 725
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:16 19381
Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:25 1020 1
Варфоломеєва здобула бронзову нагороду на Гран-прі в Досі
Вчора 23:17 341
Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині
Вчора 22:42 986
Ястремська перемогла росіянку Андрєєву на старті турніру в Лінці
Вчора 18:04 1025 3
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Вчора 14:40 1864
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ
Вчора 09:42 2853
Ломаченко та Камбосос оголосили про бій за вакантний пояс IBF
Вчора 09:09 702
Ястремська зіграє з нейтральною тенісисткою в 1-му колі турніру в Лінці
Вчора 08:33 1014
Прямі трансляції

Трабзонспор зацікавлений у трансфері Коноплі

Конопля може змінити клуб
Сьогодні 14:40 219 0
Трабзонспор зацікавлений у трансфері Коноплі
#Юхим Конопля, #Трабзонспор, #Футбольні трансфери, #Шахтар Донецьк

Джерело - sport.ua.

Трабзонспор продовжує переговори з керівництвом Шахтаря щодо трансферу 24-річного правого фулбека Юхима Коноплі.

Про це повідомляє Fanatik.

"Гірники" вимагають за футболіста 4 мільйони євро, тоді як турки не готові платити понад 2 млн євро.

Сам футболіст був би не проти переїхати до турецької Суперліги, проте чекає, чим завершаться переговори між клубами.

У Трабзонспорі розраховують, що Конопля зможе вплинути на керівництво Шахтар із метою, щоб те знизило запитну позицію в переговорах, що призведе до їх успішного завершення.

У поточному сезоні Конопля зіграв 14 офіційних матчів за "Шахтар", у яких відзначився 1 асистом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ 1020 1
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 19381
Шевченко: Звичайно, якщо у сина буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну Шевченко: Звичайно, якщо у сина буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну 1658
Епічний промах Мудрика: українець не влучив по воротах Ліверпуля, змарнувавши супермомент у центральному матчі АПЛ Епічний промах Мудрика: українець не влучив по воротах Ліверпуля, змарнувавши супермомент у центральному матчі АПЛ 2813
Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині 986
Ястремська перемогла росіянку Андрєєву на старті турніру в Лінці Ястремська перемогла росіянку Андрєєву на старті турніру в Лінці 1025 3
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14334
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 90704 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47460
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 71845
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 152378
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22458 7