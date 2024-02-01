Трабзонспор зацікавлений у трансфері Коноплі

Джерело - sport.ua.
Трабзонспор продовжує переговори з керівництвом Шахтаря щодо трансферу 24-річного правого фулбека Юхима Коноплі.
Про це повідомляє Fanatik.
"Гірники" вимагають за футболіста 4 мільйони євро, тоді як турки не готові платити понад 2 млн євро.
Сам футболіст був би не проти переїхати до турецької Суперліги, проте чекає, чим завершаться переговори між клубами.
У Трабзонспорі розраховують, що Конопля зможе вплинути на керівництво Шахтар із метою, щоб те знизило запитну позицію в переговорах, що призведе до їх успішного завершення.
У поточному сезоні Конопля зіграв 14 офіційних матчів за "Шахтар", у яких відзначився 1 асистом.