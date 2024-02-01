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Мудрик отримав низьку оцінку за матч з Ліверпулем

Стала відома оцінка Михайла Мудрика
Сьогодні 08:40 401 0
Мудрик отримав низьку оцінку за матч з Ліверпулем
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Челсі на виїзді програв Ліверпулю у межах 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (1:4).

Вінгер гостей Михайло Мудрик вийшов на поле після перерви та отримав від статистичного порталу WhoScored оцінку в 5.8 балів. 

За матч Мудрик віддав 10 точних передач з 10 (100%), двічі неточно навісив, 25 разів доторкнувся до м'яча, 1 раз пробив повз ворота, виграв 4 єдиноборства, 9 раз втратив володіння, 1 раз сфолив, двічі заробив на собі фол, 1 раз відібрав м'яч і 1 раз обіграв суперника за допомогою дриблінгу.

Найкращим гравцем поєдинку став Конор Бредлі (9.1) на рахунку якого 2 асисти та 1 забитий гол.

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