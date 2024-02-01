Головне
"Мене вже не мало бути на цій землі". Експрезидент Федерації баскетболу Києва представляє десантно-штурмові війська ЗСУ
Вчора 17:28 462
Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:25 351 1
Варфоломеєва здобула бронзову нагороду на Гран-прі в Досі
Вчора 23:17 196
Магучіх з рекордом сезону виграла турнір у Німеччині
Вчора 22:42 388
Ястремська перемогла росіянку Андрєєву на старті турніру в Лінці
Вчора 18:04 817 3
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося
Вчора 14:40 1713
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ
Вчора 09:42 2651
Ломаченко та Камбосос оголосили про бій за вакантний пояс IBF
Вчора 09:09 575
Ястремська зіграє з нейтральною тенісисткою в 1-му колі турніру в Лінці
Вчора 08:33 944
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 06:33 19100
Прямі трансляції

Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ

Результати матчів 22-го туру АПЛ
Сьогодні 00:25 351 1
Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бернлі, #Брентфорд, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Тоттенгем, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31-го січня, відбулося 3 матчі в межах 22-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ
22 тур, 31 січня

Тоттенгем - Брентфорд 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Мопе, 1:1 - 48 Удогі, 2:1 - 49 Джонсон, 3:1 - 56 Рішарлісон, 3:2 - 67 Тоні

Єгор Ярмолюк вийшов на поле на 57-й хвилині і заробив жовту картку.

Манчестер Сіті - Бернлі 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Альварес, 2:0 - 22 Альварес, 3:0 - 46 Родрі, 3:1 - 90+3 Аль-Дахіль

Ліверпуль - Челсі 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Жота, 2:0 - 39 Бредлі, 3:0 - 65 Собослаї, 3:1 - 71 Нкунку, 4:1 - 79 Діас

Українець Михайло Мудрик вийшов на поле по перерві, результативними діями не відзначився.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Український голкіпер прилетів у Мадрид для підписання контракту з Реалом Український голкіпер прилетів у Мадрид для підписання контракту з Реалом 971
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 19100
Ломаченко: Я не програв Хейні, а Камбосос програв двічі Ломаченко: Я не програв Хейні, а Камбосос програв двічі 1035
Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося Наймолодші футболісти УПЛ: у них все так чудово починалося 1713
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ 2651
Ястремська зіграє з нейтральною тенісисткою в 1-му колі турніру в Лінці Ястремська зіграє з нейтральною тенісисткою в 1-му колі турніру в Лінці 944
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 163613
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47452
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 152345
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 36464
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 31822
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28832 1