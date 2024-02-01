Челсі з Мудриком програв Ліверпулю, Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему: результати матчів АПЛ

Результати матчів 22-го туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31-го січня, відбулося 3 матчі в межах 22-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

22 тур, 31 січня

Тоттенгем - Брентфорд 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Мопе, 1:1 - 48 Удогі, 2:1 - 49 Джонсон, 3:1 - 56 Рішарлісон, 3:2 - 67 Тоні

Єгор Ярмолюк вийшов на поле на 57-й хвилині і заробив жовту картку.

Манчестер Сіті - Бернлі 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Альварес, 2:0 - 22 Альварес, 3:0 - 46 Родрі, 3:1 - 90+3 Аль-Дахіль

Ліверпуль - Челсі 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Жота, 2:0 - 39 Бредлі, 3:0 - 65 Собослаї, 3:1 - 71 Нкунку, 4:1 - 79 Діас

Українець Михайло Мудрик вийшов на поле по перерві, результативними діями не відзначився.

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