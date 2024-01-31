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Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему, Манчестер Сіті розібрався з Бернлі: результати матчів АПЛ

Результати матчів 22-го туру АПЛ
Вчора 23:30 118 0
Брентфорд з Ярмолюком поступився Тоттенгему, Манчестер Сіті розібрався з Бернлі: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бернлі, #Брентфорд, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Тоттенгем, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31-го січня, відбулося 2 матчі в межах 22-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ
22 тур, 31 січня

Тоттенгем - Брентфорд 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Мопе, 1:1 - 48 Удогі, 2:1 - 49 Джонсон, 3:1 - 56 Рішарлісон, 3:2 - 67 Тоні

Єгор Ярмолюк вийшов на поле на 57-й хвилині і заробив жовту картку.

Манчестер Сіті - Бернлі 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Альварес, 2:0 - 22 Альварес, 3:0 - 46 Родрі, 3:1 - 90+3 Аль-Дахіль

Сьогодні відбудеться ще один матч в АПЛ:

22:15 Ліверпуль - Челсі

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