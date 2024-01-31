Анчелотті невдоволений новиною про відновлення Куртуа

Італієць вважає це тиском на Луніна та Кепу

Джерело - Defensa Central.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті негативно сприйняв появу новин щодо того, що Куртуа випереджає графіки відновлення після травми хрестоподібної зв'язки коліна.

Про це повідомляє Defensa Central.

Карло Анчелотті був приголомшений цією новиною, тому що сприйняв її як тиск на Луніна, Кепу, Куртуа та самого Анчелотті.

Також зазначається, що італієць не має жодних термінів щодо відновлення Тібо і не буде форсувати його повернення.

Нагадаємо, Анчелотті не визначився з воротарем на матч з Хетафе.

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