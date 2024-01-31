Розгляд апеляції Павелка було перенесено на початок лютого

Джерело - Чемпіон.
Львівський апеляційний суд мав розглядати апеляцію юристів Андрія Павелка на рішення продовжити експрезиденту УАФ запобіжний захід до 16 лютого. .
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Розгляд апеляції перенесли на 7 лютого.
Павелко не зможе бути присутнім на плановому засіданні виконкому УЄФА, членом якого він є, призначеному на 8 лютого.
У той же день, 7 лютого, в цьому ж суді буде розглядатися й ідентична апеляція колишнього генерального секретаря Юрія Запісоцького.
Нагадаємо, Андрій Шевченко - новий президент УАФ.
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