Розгляд апеляції Павелка було перенесено на початок лютого

Розгляд апеляції перенесли на 7 лютого

Джерело - Чемпіон.

Львівський апеляційний суд мав розглядати апеляцію юристів Андрія Павелка на рішення продовжити експрезиденту УАФ запобіжний захід до 16 лютого. .

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Розгляд апеляції перенесли на 7 лютого.

Павелко не зможе бути присутнім на плановому засіданні виконкому УЄФА, членом якого він є, призначеному на 8 лютого.

У той же день, 7 лютого, в цьому ж суді буде розглядатися й ідентична апеляція колишнього генерального секретаря Юрія Запісоцького.

Нагадаємо, Андрій Шевченко - новий президент УАФ.

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