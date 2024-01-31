Український голкіпер прилетів у Мадрид для підписання контракту з Реалом

Джерело - football.ua.
Український голкіпер Ілля Волошин найближчим часом стане гравцем мадридського Реала.
Про це повідомляє El Chiringuito TV.
17-річний українець вже прилетів до Мадриду, щоб поставити свій підпис під контрактом із "вершковими" до 2026 року.
Цього сезону Волошин провів 11 матчів за Райо Махадаонду, з яких вісім на нуль.
Волошин – вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ, за який виступав з 2014 року по 2019-й. Він має досвід виступів за молодіжну збірну України U-16.
🚨 Illia Voloshyn llega a las oficinas de Valdebebas para cerrar su contrato.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 31, 2024
📝 El portero firmará con el Real Madrid hasta 2026.
📹 @marcosdlarocha. pic.twitter.com/30XoPsch9K
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