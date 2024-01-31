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Український голкіпер прилетів у Мадрид для підписання контракту з Реалом

17-річний українець буде грати за молодіжну команду Реала
Сьогодні 15:44 557 0
Український голкіпер прилетів у Мадрид для підписання контракту з Реалом
#Реал Мадрид

Джерело - football.ua.

Український голкіпер Ілля Волошин найближчим часом стане гравцем мадридського Реала.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

17-річний українець вже прилетів до Мадриду, щоб поставити свій підпис під контрактом із "вершковими" до 2026 року.

Цього сезону Волошин провів 11 матчів за Райо Махадаонду, з яких вісім на нуль.

Волошин – вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ, за який виступав з 2014 року по 2019-й. Він має досвід виступів за молодіжну збірну України U-16.

Раніше стала відома оцінка Луніна за матч з Лас-Пальмасом.

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