Український голкіпер прилетів у Мадрид для підписання контракту з Реалом

17-річний українець буде грати за молодіжну команду Реала

Український голкіпер Ілля Волошин найближчим часом стане гравцем мадридського Реала.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

17-річний українець вже прилетів до Мадриду, щоб поставити свій підпис під контрактом із "вершковими" до 2026 року.

Цього сезону Волошин провів 11 матчів за Райо Махадаонду, з яких вісім на нуль.

Волошин – вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ, за який виступав з 2014 року по 2019-й. Він має досвід виступів за молодіжну збірну України U-16.

🚨 Illia Voloshyn llega a las oficinas de Valdebebas para cerrar su contrato.



📝 El portero firmará con el Real Madrid hasta 2026.



📹 @marcosdlarocha. pic.twitter.com/30XoPsch9K — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 31, 2024

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