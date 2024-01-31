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Зоря зіграла внічию з Ягелонією у контрольному матчі

Матч завершився внічию
Сьогодні 13:45 218 0
Зоря зіграла внічию з Ягелонією у контрольному матчі
#Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря зіграла внічию з польською Ягеллонією у контрольному матчі на зборах у Туреччині.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Товариський матч 

31 січня

Зоря (Луганськ, Україна) -  Ягеллонія (Білосток, Польща) 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Пулу, 0:2 - 63 Калісканер, 1:2 - 75 Яцик, 2:2 - 78 Мишньов

Нереалізований пенальті: Калісканер 85 (сейв голкіпера)

Зоря: 1. Сапутін, 11. Жуніньо (47. Вантух, 46), 74. Крістоф (31. Бенедюк, 84), 55. Джордан (3. Боль, 46), 70. Кирюханцев (2. Бутко, 46), 8. Хахльов (15. Дришлюк 46), 20. Чурко (9. Мишньов, 46), 22. Мічін (10. Слесар, 46), 16. Волошин (5. Яцик, 25), 19. Бугай (7. Антюх, 46), 39. Герреро.

Раніше Зоря поступилась Краковії у контрольному матчі.

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