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Зінченко отримав високу оцінку за матч з Ноттінгемом

Стала відома оцінка Зінченка
Сьогодні 08:25 502 0
Зінченко отримав високу оцінку за матч з Ноттінгемом
Фото - Getty Images
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

У  22 турі англійської Прем’єр-ліги Арсенал на виїзді переграв Ноттінгем.

Український захисник гостей Олександр Зінченко вийшов на поле з перших хвилин і був замінений на 90+2-й на Якуба Ківіора. Після завершення зустрічі статистичний портал WhoScored поставив українцю оцінку в 7.7 балів.

На рахунку Зінченка 1 асист,  100 точних передач з 107 (93%), 1 винос м'яча, 1 відбір, 1 раз обіграв суперника за допомогою дриблінгу, виграв 3 єдиноборства, 12 разів втратив володіння, 123 рази доторкнувся до м'яча.

Найкращим гравцем поєдинку був визнаний Габріел Жезус (8.8), на рахунку якого 1 гольовий пас та 1 забитий м'яч.

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