Головне
Судаков продовжив контракт з Шахтарем
Вчора 20:39 437
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:59 18193
Відео дня: Зінченко оформив рідкісний асист руками в матчі АПЛ
Вчора 23:29 560
Прометей програв Венеції у матчі Єврокубка
Вчора 23:26 137
Динамо розгромило Пахтакор у контрольному матчі
Вчора 18:08 632
Берінчик отримав бій за вакантний титул WBО
Вчора 09:25 474
Шахтар перегляне гамбійського вундеркінда
Вчора 08:56 614
Вихрист проведе поєдинок проти Армади наприкінці лютого
29.01.2024 22:40 484
Юнацька ліга УЄФА змінить формат з наступного сезону
29.01.2024 22:05 409
Наві піднялися до трійки найкращих команд світу з CS 2
29.01.2024 20:58 332
Прямі трансляції

Асист Зінченка допоміг Арсеналу обіграти Ноттінгем: результати матчів 22 туру АПЛ

Сьогодні 00:15 279 0
Асист Зінченка допоміг Арсеналу обіграти Ноттінгем: результати матчів 22 туру АПЛ
#Евертон, #Олександр Зінченко, #Віталій Миколенко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

30 січня у 22 турі англійської Прем’єр-ліги відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Англії - АПЛ
22 тур, 30 січня

Ноттінгем - Арсенал 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Жезус, 0:2 - 72 Сака, 1:2 - 89 Авонії

Український легіонер канонірів Олександр Зінченко вийшов зі старту зустрічі та був замінений у компенсований час зустрічі. Українець у свій актив записав результативну передачу.

Лутон - Брайтон 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 1 Адебайо, 2:0 - 3 Огбене, 3:0 - 42 Адебайо, 4:0 - 56 Адебайо

Фулгем - Евертон 0:0

Український захисник Евертона Віталій Миколенко увесь матч провів на полі.

Крістал Пелес - Шеффілд Юнайтед 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 1 Бреретон, 1:1 - 17 Езе, 1:2 - 20 Макеті, 2:2 - 27 Езе, 3:2 - 67 Олісе

Астон Вілла - Ньюкасл 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 32 Шер, 0:2 - 36 Шер, 0:3 - 52 Морено, 1:3 - 71 Воткінс

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Вацко працюватиме на Setanta Sports Вацко працюватиме на Setanta Sports 1035
Ліверпуль підшукав заміну Клоппу Ліверпуль підшукав заміну Клоппу 979
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 18193
Перес визначився з майбутнім у Реалі Кепи та Луніна Перес визначився з майбутнім у Реалі Кепи та Луніна 782
Динамо розгромило Пахтакор у контрольному матчі Динамо розгромило Пахтакор у контрольному матчі 632
Трубін пропустив прикрий м'яч поміж ніг у матчі з аутсайдером чемпіонату Португалії Трубін пропустив прикрий м'яч поміж ніг у матчі з аутсайдером чемпіонату Португалії 655
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14320
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 93816
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 18471 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 358315 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27326
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10238 2