Асист Зінченка допоміг Арсеналу обіграти Ноттінгем: результати матчів 22 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

30 січня у 22 турі англійської Прем’єр-ліги відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Англії - АПЛ

22 тур, 30 січня

Ноттінгем - Арсенал 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 65 Жезус, 0:2 - 72 Сака, 1:2 - 89 Авонії

Український легіонер канонірів Олександр Зінченко вийшов зі старту зустрічі та був замінений у компенсований час зустрічі. Українець у свій актив записав результативну передачу.

Лутон - Брайтон 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 1 Адебайо, 2:0 - 3 Огбене, 3:0 - 42 Адебайо, 4:0 - 56 Адебайо

Фулгем - Евертон 0:0

Український захисник Евертона Віталій Миколенко увесь матч провів на полі.

Крістал Пелес - Шеффілд Юнайтед 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 1 Бреретон, 1:1 - 17 Езе, 1:2 - 20 Макеті, 2:2 - 27 Езе, 3:2 - 67 Олісе

Астон Вілла - Ньюкасл 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 32 Шер, 0:2 - 36 Шер, 0:3 - 52 Морено, 1:3 - 71 Воткінс

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