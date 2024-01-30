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Кривбас розірвав контракт з Хобленком

Футболіст отримав статус вільного агента
Сьогодні 22:55 196 0
Кривбас розірвав контракт з Хобленком
#Кривбас

Джерело - fckryvbas.com.

Криворізький Кривбас розірвав контракт з українським нападником Олексієм Хобленком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

29-річний форвард приєднався до команди у 2021 році та допоміг криворіжцям вийти з Першої ліги до УПЛ. На рахунку Хобленка за увесь час у Кривому Розі - 28 матчів та 12 голів. Він є одним з найкращих бомбардирів команди після її відродження.

Останній офіційний поєдинок за Кривбас Олексій зіграв 20 листопада 2022 року проти Металіста 1925 у 14 турі УПЛ. Другу половину сезону 2022/23 Хобленко провів в оренді у Карпатах - 8 матчів, 1 гол, а поточний сезон розпочав в оренді в ЛНЗ - 11 поєдинків, 1 забитий м'яч.

Раніше Кривбас розгромно програв Вікторії Плзень.

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