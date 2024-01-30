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Рома орендувала захисника РБ Лейпцига

Контракт чинний до кінця цього сезону
Сьогодні 19:11 198 0
Рома орендувала захисника РБ Лейпцига
#Рома

Джерело - Чемпіон.

Італійська Рома підписала захисника РБ Лейпцига Анхеліньйо.

Про це повідомляє пресслужба клубу Серії А.

Укладений договір оренди футболіста розрахований до кінця цього сезону та має опцію викупу гравця. Вартість трансферу становить 8 мільйонів євро.

Анхеліньйо приєднався до РБ Лейпцига, перейшовши з Манчестер Сіті у 2021 році. У цьому сезоні зіграв за "Галатасарай", як орендований гравець, 19 матчів, забив 1 гол та віддав 1 асист.

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