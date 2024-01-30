Головне
Динамо розгромило Пахтакор у контрольному матчі
Сьогодні 18:08 430
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:06 18055
Берінчик отримав бій за вакантний титул WBО
Сьогодні 09:25 433
Шахтар перегляне гамбійського вундеркінда
Сьогодні 08:56 562
Вихрист проведе поєдинок проти Армади наприкінці лютого
Вчора 22:40 461
Юнацька ліга УЄФА змінить формат з наступного сезону
Вчора 22:05 387
Наві піднялися до трійки найкращих команд світу з CS 2
Вчора 20:58 320
Розіграш Костюк та Мертенс увійшов до топ-5 моментів Australian Open
Вчора 19:54 976
Динамо хотіло підписати двох гравців Руха
Вчора 18:52 1930
Динамо поступилося Легії у контрольному матчі
Вчора 18:03 1209
Прямі трансляції

Перес визначився з майбутнім у Реалі Кепи та Луніна

Як пишуть ЗМІ, українець залишиться
Сьогодні 18:55 445 0
Перес визначився з майбутнім у Реалі Кепи та Луніна
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - UA-футбол.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес визначився з майбутнім у мадридському клубі воротарів Андрія Луніна та Кепи Аррісабалаги.

Про це повідомляє Don Diario.

Перес хоче залишити в команді українця та запропонувати йому новий контракт.

А ось Кепа вирушить назад до Челсі після закінчення терміну оренди, яка розрахована до кінця сезону.

Також наголошується, що Перес уже поговорив на цю тему з головним тренером команди Карло Анчелотті та пояснив йому свою позицію.

Нагадаємо, що цього сезону Лунін провів за Реал 13 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 12 голів і 5 разів зберіг ворота незайманими.

Раніше стала відома оцінка Луніна за матч з Лас-Пальмасом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Металіст 1925 оголосив про підписання Гармаша Металіст 1925 оголосив про підписання Гармаша 604
Ліверпуль підшукав заміну Клоппу Ліверпуль підшукав заміну Клоппу 871
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 18055
Вацко працюватиме на Setanta Sports Вацко працюватиме на Setanta Sports 925
Шахтар: Ми не підтримуємо ідею повернення чемпіонату U-21 Шахтар: Ми не підтримуємо ідею повернення чемпіонату U-21 624
Дружина Усика: Дякую усім за вітання. Дякую нашим лікарям Дружина Усика: Дякую усім за вітання. Дякую нашим лікарям 1319
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10233 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111443 4
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 89389
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 4534 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 90649 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 58961