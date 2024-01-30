Перес визначився з майбутнім у Реалі Кепи та Луніна

Джерело - UA-футбол.
Президент мадридського Реала Флорентіно Перес визначився з майбутнім у мадридському клубі воротарів Андрія Луніна та Кепи Аррісабалаги.
Про це повідомляє Don Diario.
Перес хоче залишити в команді українця та запропонувати йому новий контракт.
А ось Кепа вирушить назад до Челсі після закінчення терміну оренди, яка розрахована до кінця сезону.
Також наголошується, що Перес уже поговорив на цю тему з головним тренером команди Карло Анчелотті та пояснив йому свою позицію.
Нагадаємо, що цього сезону Лунін провів за Реал 13 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 12 голів і 5 разів зберіг ворота незайманими.
Раніше стала відома оцінка Луніна за матч з Лас-Пальмасом.