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Рух зіграв внічию зі Штурмом у контрольному матчі

Жовто-чорні та команда із Граца голів не забивали
Сьогодні 17:11 230 0
Рух зіграв внічию зі Штурмом у контрольному матчі
#Рух

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух на зборах у Словенії зіграв внічию з віцечемпіоном Австрії Штурмом. 

Матч завершився внічию 0:0. Це був другий матч для Руху сьогодні. Раніше Рух поступився словенському Браво.

Далі львів’яни повертаються до тренувань на зборах у Чатежі, а вже 3 лютого Рух зіграє з австрійським Хартбергом. 

Контрольний матч
30 січня

Рух (Львів, Україна) - Штурм (Грац, Австрія) 0:0

Рух: Ледвій, Роман, Холод, Дідик, Лях, Сапуга (Таллес, 5), Притула, Пастух, Руніч, Квасниця (Плюман, 59), Климчук

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