Рух зіграв внічию зі Штурмом у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Львівський Рух на зборах у Словенії зіграв внічию з віцечемпіоном Австрії Штурмом.
Матч завершився внічию 0:0. Це був другий матч для Руху сьогодні. Раніше Рух поступився словенському Браво.
Далі львів’яни повертаються до тренувань на зборах у Чатежі, а вже 3 лютого Рух зіграє з австрійським Хартбергом.
Контрольний матч
30 січня
Рух (Львів, Україна) - Штурм (Грац, Австрія) 0:0
Рух: Ледвій, Роман, Холод, Дідик, Лях, Сапуга (Таллес, 5), Притула, Пастух, Руніч, Квасниця (Плюман, 59), Климчук
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