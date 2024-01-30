Рух зіграв внічию зі Штурмом у контрольному матчі

Жовто-чорні та команда із Граца голів не забивали

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух на зборах у Словенії зіграв внічию з віцечемпіоном Австрії Штурмом.

Матч завершився внічию 0:0. Це був другий матч для Руху сьогодні. Раніше Рух поступився словенському Браво.

Далі львів’яни повертаються до тренувань на зборах у Чатежі, а вже 3 лютого Рух зіграє з австрійським Хартбергом.

Контрольний матч

30 січня

Рух (Львів, Україна) - Штурм (Грац, Австрія) 0:0

Рух: Ледвій, Роман, Холод, Дідик, Лях, Сапуга (Таллес, 5), Притула, Пастух, Руніч, Квасниця (Плюман, 59), Климчук

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