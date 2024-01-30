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Металіст визначився з кількома спарингами

Сьогодні 16:59 215 0
Металіст визначився з кількома спарингами
#Металіст

Джерело - sport.ua.

Зимові збори харківського Металіста стартують 1 лютого. 

Про це повідомляє Sport.ua.

Готуватися до весняної частини сезону жовто-сині будуть в Ужгороді, місті, де базуються вже півтора року.

Перший спаринг цього року Металіст планує провести 10 лютого. Інформації про суперника поки що немає.

Наразі затверджено контрольні матчі харків'ян із Карпатами (17 лютого), Скалою 1911 (27 лютого), Агробізнесом (29 лютого) і Буковиною (1 березня).

Також серед можливих спаринг-партнерів команди Андрія Аніщенка тернопільська Нива і Звягель, які частину зимової підготовки проведуть на Закарпатті.

Металіст посідає 6-те місце в групі Вибування Першої ліги, набравши 14 очок.

Під час зимової паузи клуб уже залишили захисник Олександр Маткобожик, півзахисники Віктор Ян та Едвард Кобак.

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