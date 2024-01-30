Зоря переглядає центрального захисника з Нігерії

На зборах з Зорею перебуває центральний захисник з Нігерії Крістофер Нваезе.

Про це повідомляють наближені до клубу пабліки уболівальників.

Це фактурний центральний захисник, який може також зіграти на фланзі та в опорній зоні. Він не грав у Європі, але був членом молодіжних збірних своєї країни. Команду U-23 Нігерії на одному з міжнародних турнірів виводив у статусі капітана.

Крістофер Нваезе - 2002-го року народження. Робоча нога - права. У цьому сезоні зіграв у місцевій нігерійській лізі дванадцять матчів, забив два голи.

Раніше Зоря поступилась Краковії у контрольному матчі.