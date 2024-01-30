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Зоря переглядає центрального захисника з Нігерії

Сьогодні 16:26 162 0
Зоря переглядає центрального захисника з Нігерії
#Зоря

Джерело - UA-футбол.

На зборах з Зорею перебуває центральний захисник з Нігерії Крістофер Нваезе.

Про це повідомляють наближені до клубу пабліки уболівальників.

Це фактурний центральний захисник, який може також зіграти на фланзі та в опорній зоні. Він не грав у Європі, але був членом молодіжних збірних своєї країни. Команду U-23 Нігерії на одному з міжнародних турнірів виводив у статусі капітана.

Крістофер Нваезе - 2002-го року народження. Робоча нога - права. У цьому сезоні зіграв у місцевій нігерійській лізі дванадцять матчів, забив два голи.

Раніше Зоря поступилась Краковії у контрольному матчі.

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