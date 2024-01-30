Реал продовжить контракт із захисником

Реал має намір заохотити захисника Дані Карвахаля новим контрактом після вдало проведеного сезону.

Про це повідомляє Daily Sport.

Фанати Реала часто критикували 32-річного футболіста, гравця постійно переслідували травми, але цього сезону Карвахаль, який виступає за «вершкових» з 2013 року, перебуває в хорошій формі.

На думку босів Реала, Карвахалю ще є що дати команді, тому йому запропонують продовжити контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон.

Зазначимо, що ця угода відповідає правилу клубу не укладати контракти на строк більше одного року з гравцями старшими за 30 років.