Головне
Динамо поступилося Легії у контрольному матчі
Вчора 18:03 1079
Берінчик отримав бій за вакантний титул WBО
Сьогодні 09:25 245
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 04:46 17755
Вихрист проведе поєдинок проти Армади наприкінці лютого
Вчора 22:40 404
Юнацька ліга УЄФА змінить формат з наступного сезону
Вчора 22:05 335
Наві піднялися до трійки найкращих команд світу з CS 2
Вчора 20:58 288
Розіграш Костюк та Мертенс увійшов до топ-5 моментів Australian Open
Вчора 19:54 802
Динамо хотіло підписати двох гравців Руха
Вчора 18:52 1676
Динамо може підписати латиноамериканського захисника
Вчора 17:42 870
Дженоа веде переговори з Марселем про викуп Маліновського
Вчора 16:11 566
Прямі трансляції

Реал продовжить контракт із захисником

Сьогодні 12:15 178 0
Реал продовжить контракт із захисником

Джерело - Sport.ua.

Реал має намір заохотити захисника Дані Карвахаля новим контрактом після вдало проведеного сезону.

Про це повідомляє Daily Sport.

Фанати Реала часто критикували 32-річного футболіста, гравця постійно переслідували травми, але цього сезону Карвахаль, який виступає за «вершкових» з 2013 року, перебуває в хорошій формі.

На думку босів Реала, Карвахалю ще є що дати команді, тому йому запропонують продовжити контракт на один рік із можливістю продовження ще на сезон.

Зазначимо, що ця угода відповідає правилу клубу не укладати контракти на строк більше одного року з гравцями старшими за 30 років.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 17755
Усик став батьком вчетверте Усик став батьком вчетверте 2666
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 89307
Динамо хотіло підписати двох гравців Руха Динамо хотіло підписати двох гравців Руха 1676
CAS дискваліфікував російську фігуристку Валієву на 4 роки CAS дискваліфікував російську фігуристку Валієву на 4 роки 1151
Шахтар прийме Чорноморець, Полісся зіграє з Ворсклою: результати жеребкування Кубка України Шахтар прийме Чорноморець, Полісся зіграє з Ворсклою: результати жеребкування Кубка України 1109
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 355473
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27315
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 20882
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24592
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45723 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47419