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Шахтар перегляне гамбійського вундеркінда

18-річний нападник може перейти у Шахтар
Сьогодні 08:56 294 0
#Шахтар Донецьк

Джерело - sport.ua.

18-річний гамбійський нападник Мухаммед Канте буде на тижневому перегляді у Шахтарі.

Про це повідомляє The Nerve Africa.

Канте називають одним із найбільш багатообіцяючих молодих талантів Гамбії. У нещодавно проведених восьми офіційних поєдинках за першу команду "Вагаду" нападник відзначився чотирма забитими м'ячами, чим привернув увагу багатьох скаутів.

Завдяки своїм успішним виступам Канте отримає можливість проявити себе у Шахтарі та сподівається залишитися в Європі, підписавши професійний контракт із "гірниками".

Щоправда, джерело не розкриває даних про те, чи Мухаммед Канте працюватиме з першою командою "гірників", чи пройде перегляд у молодіжці, яка нині також тренується в Туреччині.

Раніше Колос орендував півзахисника Шахтаря.

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