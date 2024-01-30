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Чорноморець переглядає боснійського захисника

Чорноморець шукає підсилення складу
Сьогодні 11:40 216 0
Чорноморець переглядає боснійського захисника
#Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець переглядає боснійського гравця Владімірі Арсіча, останнім клубом якого був данський Вайле.

Про це повідомляє журналіст Ігор Семйон.

Гравцеві 22 роки. За інформацією Трансфермаркту, його вартість 100 тисяч євро.

Раніше на перегляді в одеській команді були вінгер Лука Шушняра та центральний захисник Валентин Озорнвафор, але вони не підійшли Романові Григорчуку та клуб не став з ними підписувати контракти.

Раніше визначився суперник Чорноморця у півфіналі Кубка України.

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