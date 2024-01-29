Головне
Сіннер вирвав перемогу в росіянина Медвєдєва у фіналі Australian Open
Вчора 14:34 2064 2
Розіграш Костюк та Мертенс увійшов до топ-5 моментів Australian Open
Сьогодні 19:54 318
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 16:02 16906
Шахтар прийме Чорноморець, Полісся зіграє з Ворсклою: результати жеребкування Кубка України
Сьогодні 14:08 762
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Сьогодні 14:01 88892
Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки
Сьогодні 09:39 356448 8
Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А
Вчора 23:44 1351
Шахтар та Марибор не виявили сильнішого у контрольному матчі
Вчора 19:25 519
Матюніна виграла юнацький чемпіонат Європи
Вчора 19:09 1085 1
Неймовірний прорив українок: Світоліна повертається у топ-20, Ястремська підніметься на 64 сходинки, Костюк - уперше в топ-30
Вчора 16:25 37313
Прямі трансляції

Нападник Марселя Вітінья може перейти в Дженоа

Дженоа веде переговори з Марселем
Сьогодні 18:42 236 0
Нападник Марселя Вітінья може перейти в Дженоа
#Дженоа, #Марсель, #Вітінья

Джерело - RMC Sport.

Нападник Марселя Вітінья може продовжити кар'єру в Дженоа.

Про це розповів  президент французького клубу Пабло Лонгорія.

"Важко закріпитись у Марселі, коли ти нападник. Це правда, що ми ведемо переговори з Дженоа, є постійні розмови. Інші клуби зацікавлені. Нас не цікавить просто оренда. З Дженоа є багато ситуацій, які потрібно вирішити, які можуть зробити цей трансфер цікавим для нас. Саме тому відчинили двері для всіх розмов з Дженоа", – сказав Лонгорія.

Нагадаємо, Дженоа веде переговори з Марселем про викуп Маліновського.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жирона з Циганковим та Довбиком здолала Сельту: результати матчів 22 туру Ла-Ліги Жирона з Циганковим та Довбиком здолала Сельту: результати матчів 22 туру Ла-Ліги 1167
Світоліна відмовилась летіти до Варшави бізнес-класом: Дурнєв розповів про ощадливість української тенісистки Світоліна відмовилась летіти до Варшави бізнес-класом: Дурнєв розповів про ощадливість української тенісистки 5705 1
Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки Рейтинг WTA: Світоліна повернулась у топ-20, Ястремська піднялась на 64 сходинки 356448 8
Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А Дженоа з Малиновським переміг Лечче: результати матчів Серії А 1351
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 88892
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 16906
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33418 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38375
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 93775
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 71776
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 18435 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27305