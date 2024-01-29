Нападник Марселя Вітінья може перейти в Дженоа

Нападник Марселя Вітінья може продовжити кар'єру в Дженоа.

Про це розповів президент французького клубу Пабло Лонгорія.

"Важко закріпитись у Марселі, коли ти нападник. Це правда, що ми ведемо переговори з Дженоа, є постійні розмови. Інші клуби зацікавлені. Нас не цікавить просто оренда. З Дженоа є багато ситуацій, які потрібно вирішити, які можуть зробити цей трансфер цікавим для нас. Саме тому відчинили двері для всіх розмов з Дженоа", – сказав Лонгорія.