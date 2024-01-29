Український голкіпер приєднається до молодіжної команди Реала

17-річний українець буде грати за молодіжну команду Реала

Український воротар Ілля Волошин цього тижня приєднається до молодіжної команди Реала.

Про це повідомляє Relevo.

Мадридський клуб підписав 17-річного українця ще влітку - з Райо Махадаонда.

Видання називає Волошина "новим Лунінин" та відзначає, що зовні він схожий на Давіда де Хеа - худий, з довгими ногами та руками. У голкіпера обидві ноги робочі.

В сезоні 2023/24 Ілля провів 8 сухих матчів з 11 у складі "Райо". Лише в одній грі він пропустив 2 голи.

"У нього типовий характер тамтешньої людини. Він мало говорить. Він дуже холодний і робить трохи дивні речі. Але він все зупиняє. У нього, безсумнівно, є умови для виступу в першій лізі", - сказав представник Райо Махадаонда.

Волошин – вихованець ДЮСШ м. Новомосковськ, за який виступав з 2014 року по 2019-й. Він має досвід виступів за молодіжну збірну України U-16.

Раніше стала відома оцінка Луніна за матч з Лас-Пальмасом.

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