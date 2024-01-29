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Артета влітку може покинути Арсенал

В Арсенала може змінитися головний тренер
Сьогодні 08:25 489 0
Артета влітку може покинути Арсенал
Фото - Getty Images
#Мікель Артета, #Арсенал Лондон

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета може покинути клуб після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє іспанське видання Sport es.

Наставник "канонірів" кілька днів тому повідомив своєму оточенню, що хоче покинути клуб влітку. Хороші відносини, які він підтримує з власниками лондонського клубу, дозволять йому домовитися про розірвання контракту після закінчення сезону.

Повідомляється, що цим готова скористатися Барселона. Президент каталонського клубу Жоан Лапорта високо оцінює здібності Артети та готовий його запросити в команду. Раніше коуч "синьо-гранатових" Хаві повідомив, що покине клуб після завершення сезону.

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