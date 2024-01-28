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Чорноморець відмовився від спарингу з лідером чемпіонату Північної Македонії

Струга раніше на зборах грала з російською командою
Вчора 22:26 297 0
Чорноморець відмовився від спарингу з лідером чемпіонату Північної Македонії
#Чорноморець

Джерело - UA-футбол.

Чорноморець відмовився від спарингу з лідером чемпіонату Північної Македонії.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Струга раніше грала на зборах проти російської команди, що й є підставою для скасування спарингу, який мав відбутися 29 січня.

4 лютого Чорноморець має грати спаринг проти узбецької команди Андіжан, але ця гра теж може бути скасована через російських суперників Андіжана в інших спарингах.

Сьогодні Чорноморець перервав серію із чотирьох програних матчів на турецькому зборі, перемігши Бреру з Північної Македонії (3:1).

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