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Будинок Кунде пограбували вдруге за рік

Сьогодні 20:41 312 0
Будинок Кунде пограбували вдруге за рік
#Барселона

Джерело - UA-футбол.

Будинок французького захисника Жюля Кунде було пограбовано під час учорашнього поєдинку між Барселоною та Вільярреалом (3:5).

Про це повідомляє rac1.cat.

Напад стався близько 11-й вечора, приблизно на початку матчу. Зауважимо, що це друге по грабування будинку гравця блаугранас у цьому році. Його дім знаходиться у місті Сіджес. Поліція не надає коментарів щодо злому. За даними ЗМІ це було пограбування із застосуванням сили.

Минулого разу будинок Жюля було зламано у квітні 2023-го. Тоді це сталося також під час матчу Ла-Ліги.

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