Джерело - Чемпіон.

У 22 турі іспанської Ла-Ліги Жирона святкувала виїзну перемогу над Сельтою.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

22 тур, 28 січня

Сельта - Жирона 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 20 Порту

Українці Віктор Циганков та Артем Довбик вийшли у стартовому складі Жирони. Циганкова було замінено на 83-ій хвилині. Обидва українці результативними діями не відзначилися.

Сьогодні, 22 січня, в іспанській Ла-Лізі буде зіграно ще три матчі:

17:15. Кадіс - Атлетик

19:30. Севілья - Осасуна

22:00. Атлетико - Валенсія

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