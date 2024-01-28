Джерело - Чемпіон.
У 22 турі іспанської Ла-Ліги Жирона святкувала виїзну перемогу над Сельтою.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
22 тур, 28 січня
Сельта - Жирона 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 20 Порту
Українці Віктор Циганков та Артем Довбик вийшли у стартовому складі Жирони. Циганкова було замінено на 83-ій хвилині. Обидва українці результативними діями не відзначилися.
Сьогодні, 22 січня, в іспанській Ла-Лізі буде зіграно ще три матчі:
17:15. Кадіс - Атлетик
19:30. Севілья - Осасуна
22:00. Атлетико - Валенсія
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